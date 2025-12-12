ФСБ поймала 169 подпольных оружейников в 53 регионах России

Правоохранители пресекли деятельность 169 жителей, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Силовики провели оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в 53 субъектах России. В результате они изъяли из незаконного оборота 378 единиц огнестрельного оружия, в том числе пулеметы, автоматы, винтовки, пистолеты и гранатометы отечественного и иностранного производства.

«Прекращена деятельность 44 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — добавили в ведомстве.

ФСБ подчеркнуло, что продолжит проводить работу по выявлению и пресечению незаконного оборота, изготовлению и переделке средств поражения.

