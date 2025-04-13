ФСБ предотвратила готовящийся подростком теракт в школе Донецка

ФСБ пресекла подготовку теракта в школе Донецка, которой занимался подросток. Об этом сообщило «РИА Новости».

Силовики установили, что учащийся школы № 14 собирался изготовить и взорвать два самодельных взрывных устройства. Он действовал под влиянием движения «Колумбайн»*.

В мобильных устройствах подростка обнаружили контент насильственного, экстремистского и террористического характера, а также инструкции по изготовлению бомбы.

Полиция привлекла родителей школьника к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Специалисты устанавливают причины и условия, поспособствовавшие вовлечению ученика в террористическую деятельность.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года в России предотвратили 47 терактов, подготовленных с участием молодых людей и подростков.

*Движение признано террористическим и запрещено в России.