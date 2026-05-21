ФСБ задержала жителя Керчи за попытку подрыва железной дороги

Теракт завербованного Украиной жителя Керчи предотвратили в Крыму

В Крыму сотрудники УФСБ России по ФСВНГ совместно с МВД предотвратили теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами на железной дороге. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Силовики установили, что завербованный Украиной 32-летний житель Керчи прошел в Сети обучение по обращению со взрывными устройствами. Затем по заданию куратора он приобрел компоненты, необходимые для изготовления СВУ, и хранил их в тайнике в своей квартире.

Мужчина собирался устроить подрыв железнодорожного полотна пути в Керчи, которое используется ВС России для транспортировки цистерн с горюче-смазочными материалами.

Против злоумышленника завели уголовное дело о приготовлении к теракту. Его задержали. Южный окружной военный суд признал фигуранта виновным, ему назначили принудительные меры медицинского характера.

Ранее стало известно, что готовивших поджог здания по заказу украинского куратора подростков задержали на Кубани.

