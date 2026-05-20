Готовивших поджог здания по заказу куратора подростков задержали на Кубани

Обвинения по террористическим статьям предъявили двум краснодарским подросткам 17 и 18 лет, задержанным при попытке поджога административного здания в станице Кавказской в мае этого года. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии ведомства, старшего обвиняемого завербовал неизвестный, предположительно находившийся на территории Украины. Куратор пообещал молодому человеку 700 долларов за поджог административного здания в станице и съемку полыхающего помещения.

Юноша привлек к выполнению задания 17-летнего знакомого. Когда они прибыли на место для выполнения задания, их задержали сотрудники краевого управления ФСБ. В ходе обыска у задержанных нашли бутылки с зажигательной смесью.

В ходе расследования криминалисты установили, что старший обвиняемый по указанию своего куратора поджег объект транспортной инфраструктуры на одной из станций железной дороги, за что получил 100 тысяч рублей.

На допросе молодые люди признали свою вину. Суд по ходатайству следствия отправил их под стражу.

Старшего задержанного обвинили в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в вовлечении несовершеннолетнего в преступную группу. Его 17-летний подельник проходит по делу о покушении на совершение теракта.

В начале апреля подмосковные полицейские задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в поджоге металлического шкафа с телекоммуникационным оборудованием на железнодорожном перегоне Красногорск — Опалиха. В ходе допроса подросток заявил, что пошел на преступление под влиянием мошенников, угрожавших посадить его родных.