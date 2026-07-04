ФСБ задержала жителя Анапы, собиравшего данные для ракетных ударов Киева

В Краснодарском крае задержали агента СБУ, собиравшего данные для ракетных ударов киевского режима. Об этом РИА «Новости» сообщили в ФСБ.

Силовики установили, что житель Анапы 1980 года рождения по собственной инициативе установил контакт с представителем СБУ. Он передавал Службе безопасности Украины информацию о расположении сил ВС России и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани.

Также злоумышленник фиксировал уровни радиосигналов, чтобы ВСУ смогли использовать их при планировании атак.

Помимо этого, кураторы поручали агенту узнавать графики визитов чиновников и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, а также выяснять, как организована их охрана.

Против задержанного завели уголовное дело о госизмене. Его заключили под стражу.

Ранее стало известно, что в Крыму задержали двух агентов Киева за передачу данных по Крымскому мосту. Их арестовали, оба дают показания.