ФСБ задержала жителя Анапы, собиравшего данные для ракетных ударов Киева
В Краснодарском крае задержали агента СБУ, собиравшего данные для ракетных ударов киевского режима. Об этом РИА «Новости» сообщили в ФСБ.
Силовики установили, что житель Анапы 1980 года рождения по собственной инициативе установил контакт с представителем СБУ. Он передавал Службе безопасности Украины информацию о расположении сил ВС России и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани.
Также злоумышленник фиксировал уровни радиосигналов, чтобы ВСУ смогли использовать их при планировании атак.
Помимо этого, кураторы поручали агенту узнавать графики визитов чиновников и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, а также выяснять, как организована их охрана.
Против задержанного завели уголовное дело о госизмене. Его заключили под стражу.
Ранее стало известно, что в Крыму задержали двух агентов Киева за передачу данных по Крымскому мосту. Их арестовали, оба дают показания.