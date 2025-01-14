ФСБ задержала в Шатуре пособника сирийских боевиков

В Шатуре задержали пособника международной террористической организации, действующей на территории Сирии. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России по Москве и Московской области.

Подозреваемого 1991 года рождения поймали сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области совместно с коллегами из Забайкальского края. Преступник переводил боевикам деньги для приобретения вооружения, транспортных средств и амуниции. Против него завели дело за финансирование террористической деятельности.

Ранее в Приамурье задержали местного жителя, который готовил диверсию на Транссибирской магистрали под руководством украинских террористов. 39-летний мужчина успел приобрести компоненты для изготовления взрывного устройства. Он планировал совершить подрыв на железнодорожном перегоне Белогорск — Украина в Амурской области.

В Екатеринбурге за подготовку теракта арестовали четырых подростков. Они собирались устроить взрыв с помощью самодельного устройства.