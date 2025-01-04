Четырех подростков задержали за подготовку взрыва в Екатеринбурге

Четыре россиянина готовили террористический акт в Екатеринбурге, их задержали. Об этом 360.ru сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

В ведомстве рассказали, что молодые люди 2007 и 2008 годов рождения разделяли идеи запрещенной на территории страны террористической организации. Они собирались устроить взрыв в местах массового пребывания горожан. У подозреваемых изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, а также средства связи, на которых обнаружили инструкции по его изготовлению.

Правоохранительные органы также установили, что двое из задержанных причастны к поджогу служебного автомобиля, принадлежащего Главному управлению МВД по Свердловской области. На момент совершения преступлений им было 16-17 лет.

Следователи возбудили уголовное дело за приготовление к теракту, незаконное хранение взрывчатых веществ и изготовление взрывных устройств.

Ранее заместитель начальника инфраструктурной инспекции РЖД Юрий Мартьянов стал фигурантом уголовного дела о подготовке теракта по предварительному сговору. Накануне его арестовали.