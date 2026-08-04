ФСБ задержала в Севастополе двух причастных к подготовке теракта россиян

Двоих россиян, которым украинские спецслужбы поручили совершить теракт в Крыму, задержали в Севастополе. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Атаку планировали против руководителя одного из новых регионов.

«В городе Севастополе задержаны граждане России, 1992 и 1999 годов рождения, осуществлявшие по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористическую деятельность на территории Республики Крым», — заявили в службе.

Фигурантов с помощью мессенджера Telegram завербовал сотрудник ГУР. Подозреваемые также планировали вступить в запрещенную в России террористическую организацию.

Накануне сотрудники ФСБ предотвратили теракт у здания прокуратуры в Пятигорске.