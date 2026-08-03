Сотрудники ФСБ предотвратили теракт у здания прокуратуры в Пятигорске

ФСБ предотвратила террористический акт рядом со зданием прокуратуры в Пятигорске, силовики задержали уроженца Центральной Азии. Об этом сообщил ЦОС ФСБ России.

«В Ставропольском крае пресечен террористический акт, планировавшийся гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона 2001 года рождения, сторонником запрещенной в России международной террористической организации (МТО)», — заявили в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый по заданию находящегося в Сирии куратора готовил дистанционный подрыв у здания прокуратуры Пятигорска. Он разведал местность и приобрел необходимые материалы, чтобы изготовить взрывчатку. После преступления собирался отправиться в Сирию для присоединения к террористической группировке.

Ранее ФСБ задержала в Белгороде 63-летнего мужчину при подготовке теракта. Его завербовала Служба безопасности Украины.