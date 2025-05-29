ФСБ задержала в Ростовской области муфтия-радикала

Правоохранители пресекли деятельность россиянина, который занимался распространением радикальных религиозных идей. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ по Ростовской области.
Оперативники установили, что самопровозглашенный муфтий-радикал участвовал в деятельности запрещенного в России экстремистского объединения. Руководитель местной религиозной организации пропагандировал нетерпимое отношение к иноверцам и провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством.
Следственный комитет возбудил против задержанного уголовное дело по статьям об организации деятельности экстремистской группы и хулиганстве.
Ранее правоохранители пресекли деятельность ячейки исламистов из Центральной Азии в Нижегородской области. По заданию куратора из Польши преступники распространяли террористическую идеологию, целью которой было создание так называемого «всемирного халифата», сообщил Ura.ru.
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