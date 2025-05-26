ФСБ вскрыла ячейку исламистов из Центральной Азии с эмиссаром из Польши

В Нижегородской области вскрыли ячейка исламистов из Центральной Азии. Преступники по указанию эмиссара из Польши занимались распространением террористической идеологии, сообщили в ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, в ячейку входили семеро исламистов. Зарубежный эмиссар из Польши давал им поручения распространять среди местных мусульман и трудовых мигрантов террористическую идеологию, нацеленную на насильственный захват власти и создание «так называемого всемирного халифата».

Новых сторонников исламисты вербовали на конспиративных собраниях. По местам жительства членов ячейки провели обычки.

«В отношении двух главарей группы возбудили уголовные дела, ее рядовые участники сейчас задержаны в административном порядке и будут выдворены в страну исхода», — заключили в пресс-службе.