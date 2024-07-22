Сотрудники ФСБ пресекли переправу взрывчатки и детонаторов из Европы

Преступники пытались провезти в Россию через Европу взрывчатку и детонаторы для организации теракта на территории России. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Злоумышленники поместили взрывчатку в полости автозапчастей, которые перевозили из Германии и Италии. Сотрудники ФСБ пресекли канал доставки опасных веществ в Россию и задержали подозреваемых в подготовке теракта.

Ведомство также отправило запрос в европейские спецслужбы, чтобы установить организаторов и пособников террористов. По факту контрабанды возбудили уголовное дело.

Ранее в ФСБ отметили, что куратором террористов являлся заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец*. Он руководил преступниками, которые хотели устроить теракт в Крыму в 2023 году.