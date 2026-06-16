ФСБ задержала в Крыму завербованную СБУ россиянку за шпионаж

В Крыму задержали россиянку, работавшую на украинские спецслужбы. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

В ведомстве уточнили, что уроженка Луганской области попала под вербовку СБУ при пересечении украинско-польской границы.

По заданию куратора женщина собирала и передавала сведения о деятельности научных, образовательных и других учреждений Луганской Народной Республики и Крыма, с которыми ее связывала работа.

Против задержанной возбудили дело о госизмене. Ей грозит до 20 лет колонии. Суд отправил фигурантку под стражу.

Ранее Оренбургской области 18-летнего молодого человека задержали за госизмену. Как выяснили правоохранители, он сам вышел на связь с украинской разведкой и предложил сотрудничество.