ФСБ задержала в Крыму связанных с украинскими кол-центрами мошенников

Правоохранители ликвидировали сеть узлов связи, которая использовалась украинскими кол-центрами. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

С помощью узлов связи мошенники обманным путем похищали деньги у своих жертв.

Силовики задержали двух 18-летних жителей Татарстана, которые переехали в Крым. Они по заданию кураторов незаконно устанавливали, настраивали и администрировали абонентские терминалы пропуска трафика.

За это им ежедневно платили по 150 долларов и компенсировали расходы на аренду квартир. Сотрудники ФСБ провели обыски и изъяли два 32-портовых сим-бокса, более шестьсот сим-карт различных операторов связи и другие улики.

Против задержанных возбудили уголовное дело. Сумма ущерба от действий мошенников превысила 50 миллионов рублей.

