Доцент Щербаченко предупредил, что мошенники стали массово заманивать россиян в поддельные чаты по ЖКХ

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко предупредил NEWS.ru о новой мошеннической схеме. Злоумышленники создают поддельные чаты, связанные с жилищно-коммунальными услугами, и массово добавляют туда россиян.

Цель мошенников — получить доступ к персональным данным и аккаунтам на государственных ресурсах. Они рассылают сообщения о перерасчете платежей, скидках на оплату ЖКУ и других выгодных предложениях. Под этим предлогом у человека пытаются выманить код подтверждения из СМС, после чего могут получить доступ к его учетным записям и личной информации.

Щербаченко призвал жителей быть особенно внимательными и не передавать посторонним никакие коды, даже если сообщение выглядит как официальное.