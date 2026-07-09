ФСБ задержала в Краснодаре россиянина, готовившего теракт против военного

Сотрудники ФСБ задержали в Краснодаре 48-летнего гражданина России, который по заданию СБУ Украины готовил теракт с использованием беспилотника со взрывчаткой в Московском регионе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«В Краснодаре был задержан гражданин России 1978 года рождения, планировавший в Московском регионе совершение террористического акта в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны России по заданию Службы безопасности Украины», — заявили в ведомстве.

Кураторы из Украины просили осуществить диверсию у многоэтажного дома, где живет офицер — в момент, когда он будет заходить в подъезд. Для этого намеревались использовать дрон со взрывным устройством ударного типа и поражающими элементами.

Задержанный снял квартиру в Москве, установил камеры для слежением за военным и купил маскировку — накладные усы, бороду, очки.