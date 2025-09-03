Украинский шпион и диверсант получил пожизненный срок

Суд приговорил жителя Запорожской области Николая Джоса к пожизненному сроку за шпионаж и участие в диверсионном сообществе. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Следствие установило, что Джос вместе с подельниками по заданию куратора передал украинской стороне координаты расчета ПВО в Токмакском районе. Из-за него погибли трое российских военнослужащих, а зенитно-ракетная установка вышла из строя.

Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима.

Ранее в ДНР задержали двоих агентов украинской разведки, причастных к терактам и подготовке терактов против сотрудника правительства Херсонской области, бывшего высокопоставленного служащего ФСИН и других чиновников. Им также грозит срок вплоть до пожизненного.