ФСБ задержала в Челябинской области этническую банду

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли в Челябинской области деятельность этнической группировки, занимавшейся вымогательством, разбоем и грабежами. Задержания в рамках семи уголовных дел прошли в Челябинской области и Дагестане.

Правоохранители провели 22 обыска по местам проживания участников банды. Они обнаружили запрещенные к обороту предметы и вещества, а также крупные суммы денег.

Силовики задержали в том числе лидера ОПГ и его пособников. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по другим эпизодам, а также об избрании меры пресечения фигурантам.

Ранее сотрудники ФСБ накрыли в 37 регионах подпольные цеха по производству и переделке оружия. С декабря по январь за незаконный оборот, изготовление и изменение средств поражения задержали 86 человек. Силовики нашли автоматы, пистолеты, винтовки, ружья, гранатометы, боеприпасы, а также тротил и порох.