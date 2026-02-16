ФСБ поймала за два месяца 86 оружейников-нелегалов

Правоохранители пресекли незаконное распространение средств поражения в 37 регионах России. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

С декабря по январь силовики задержали 86 жителей России за незаконный оборот, изготовление и переделку средств поражения.

Они провели обыски по адресам проживания нелегальных оружейников в ряде регионов, включая ЛНР, Алтай, Мордовию, Крым, Краснодарский, Красноярский и Приморский край, Белгородскую и Ленинградскую области.

«В результате из незаконного оборота изъято 124 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», — отметили в ФСБ.

Правоохранители обнаружили 11 автоматов, 40 пистолетов и револьверов, 73 винтовки, карабина и ружей, пять гранатометов, более 19,6 килограмма тротила и пороха.

Ранее ФСБ поймала жительницу Серпухова, занимавшуюся вербовкой в террористическую структуру. Суд приговорил россиянку к 12 годам колонии общего режима.