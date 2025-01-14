Сегодня 13:31 Чиновник из России загадочно погиб в Паттайе. Под подозрение попала секс-работница 0 0 0 Фото: Unsplash Общество

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В одном из отелей в Паттайе обнаружили мертвым туриста из России. По предварительным данным, речь идет о заместителе начальника гаража администрации Владивостока. Известно, что в Таиланд он прилетел в отпуск за несколько дней до Нового года. Дома у него остались двое несовершеннолетних детей.

Поговорил с сыном и через час умер Информация о смерти российского чиновника появилась в нескольких СМИ и Telegram-каналах утром 13 января. Авторы сообщений привели его личные данные, уточнив, что мужчину звали Константин К. Ему было всего 42 года. Родственница Константина в беседе с 360.ru подтвердила данные о том, что он скончался, но никаких подробностей не привела. «Нашли. Мертв», — коротко сказала она.

Говорить об организации похорон женщина затруднилась, пояснив, что пока информации о прощании и похоронах нет и еще «долго не будет».

Фото: РИА «Новости»

Известно, что погибший работал заместителем начальника муниципального автотранспорта. От первого брака у него остались двое детей. Старшему сейчас 14 лет, младшему — семь.

Отдыхать в Таиланд на новогодние праздники мужчина приехал один. По предварительным данным, в Паттайю он прилетел 29 декабря и очень быстро перестал отвечать на звонки и сообщения. Близкие чиновника в комментарии Mash заявили, что в последний раз Константин выходил на связь 30 декабря поздно вечером — в 21:00 поговорил с сыном. А уже через час его не стало.

Фото: Unsplash

Тело обнаружили в 22:00, уточнил источник Telegram-канала. Также он заявил о том, что, по одной из версий, с мужчиной могла расправиться тайская проститутка. Сотрудники отеля, по его словам, рассказали, что накануне видели Константина в компании секс-работницы. «Предварительно, женщина дала ему смертельную дозу транквилизатора, ограбила и сбежала», — пояснил источник Mash. Вместе с тем, по нашим данным, версия об отравлении не отвечает действительности. Близкие чиновника сообщили, что Константин умер из-за несчастного случая. «Причина смерти — падение с высоты, несчастный случай, в номере был один», — подчеркнул источник 360.ru. О судьбе погибшего никто ничего не знал две недели Родственники мужчины ничего не знали о его судьбе целых две недели, отметил источник Shot. Во Владивосток он должен был вернуться еще 10 января, а 11-го — выйти на работу.

Фото: W. G. Allgoewer/blickwinkel / Global Look Press

Но этого не произошло. Тогда-то близкие и коллеги Константина забили тревогу. Также собеседник Telegram-канала привел немного другие данные о приезде Константина в Таиланд. По его словам, в Паттайю тот прибыл не 29-го, а 30-го числа. Тогда же заселился в в отель Pattaya Garden Resort, а через несколько часов умер. Тело нашли в номере. Незадолго до смерти он успел поговорить по телефону с экс-супругой и старшим сыном, добавил источник Shot.

Фото: Walter G. Allgöwer/http://imagebroker.com / Global Look Press

В консульском отделе посольства России в Таиланде 360.ru заявили, что знакомы с информацией о смерти Константина К., но пока она носит неофициальный характер. «Уведомлений от таиландских полицейских органов в посольство пока не поступало. Запросов от родственников также пока не получено. Будем выяснять обстоятельства произошедшего», — заключили представители дипмиссии.