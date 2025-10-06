Теракты на двух еврейских культовых объектах предотвратили в России
ФСБ предотвратила теракты на двух еврейских культовых объектах в России
ФСБ предотвратила теракты, которые злоумышленники планировали устроить в синагоге и здании еврейской религиозной общины в Красноярске и Пятигорске. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.
Силовики выяснили, что теракты готовились якобы для защиты интересов граждан Палестины, пострадавших при конфликте государства с Израилем. Однако на самом деле целью преступников было разжигание межнациональной розни.
В Красноярске правоохранители задержали двоих выходцев из стран Центральной Азии. Они собирались подорвать самодельное взрывное устройство в городской синагоге.
«Из оборудованного террористами в одном из заброшенных строений тайника изъяты прекурсоры для изготовления взрывчатого вещества и поражающие элементы», — добавили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в четырех российских регионах задержали подростков, готовивших теракты. Дети попали под влияние в мессенджерах.