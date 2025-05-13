УФСБ пресекло деятельность оружейной мастерской в Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области обнаружили и закрыли нелегальную мастерскую, где 58-летний мужчина изготавливал и переделывал огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом написала «Пенза-пресс».
Из незаконного оборота изъято нарезное огнестрельное оружие, нарезной ствол к пистолету Макарова, 18 патронов калибра 9×18 мм, комплект из 100 пуль и гильз к пистолету Макарова и 58 светошумовых патронов.
В отношении пензенца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование и ищут дополнительные доказательства и подробности дела.
Тренировочный сбор по адаптивному боксу для ветеранов СВО прошел в Серпухове
Мэра Новочеркасска Юрия Лысенко арестовали по подозрению в коррупции
Бастрыкин провел совещание по вопросам расследования резонансных преступлений
Фермеров Подмосковья пригласили на обучающий семинар по гранту «Агротуризм»
Военкор Коц назвал дешевым приемом слова Зеленского о встрече с Путиным
В Европе признали, что угрозы ЕС о санкциях выглядят как блеф
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте