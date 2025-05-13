УФСБ пресекло деятельность оружейной мастерской в Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области обнаружили и закрыли нелегальную мастерскую, где 58-летний мужчина изготавливал и переделывал огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом написала «Пенза-пресс» .

Из незаконного оборота изъято нарезное огнестрельное оружие, нарезной ствол к пистолету Макарова, 18 патронов калибра 9×18 мм, комплект из 100 пуль и гильз к пистолету Макарова и 58 светошумовых патронов.

В отношении пензенца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование и ищут дополнительные доказательства и подробности дела.