Имущество бывшего заместителя главы Дмитровского городского округа изъято в пользу государства

В ходе проверки выяснилось, что с 2021 по 2025 год Ионов приобретал недвижимость и автомобили, оформляя их на родственников и друзей. В частности, за этот период были куплены три квартиры в жилом комплексе в Бутырском районе Москвы, два машино-места, одно нежилое помещение и два автомобиля на общую сумму 65 миллионов рублей. Законность происхождения средств, на которые были сделаны покупки, подтвердить не удалось.

Прокуратура области в судебном порядке потребовала обратить имущество экс-чиновника и связанных с ним лиц в доход государства. Требования надзорного ведомства были удовлетворены в полном объеме.

Кроме того, в сентябре 2025 года Алексей Ионов был уволен в связи с утратой доверия. В отношении него расследуется уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере.