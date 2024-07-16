Бывшего поставщика обмундирования для Росгвардии арестовали

Челябинский суд отправил в СИЗО руководителя компании «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова по делу о взятках в системе ФСИН. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Организация разрабатывала и производила обмундирование для сотрудников Росгвардии. Шальнов жил в Уфе, но 4 июля его доставили в Челябинск, где предъявили обвинения по статье о взятке. Свою вину подозреваемый не признал.

По информации источника, фигурант перевел ответственной сотруднице местного управления ФСИН два транша по 30 и 200 тысяч рублей якобы за покровительство при заключении договоров на пошив служебной одежды. Однако знакомые обвиняемого уверяют, что он отправил женщине средства на лечение больной матери, с которой давно был знаком.

Теперь Шальнову грозит от семи до 12 лет строгого режима. Также ему могут назначить штраф, кратный 60 размерам выданной взятки.

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