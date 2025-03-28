ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт в здании Центра госуслуг в Москве

ФСБ предотвратила теракт в административном здании на юго-востоке Москвы

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 53-летнего мужчину, который собирался устроить теракт на юго-востоке столицы. Об этом сообщили Центре общественных связей ведомства.

Подозреваемый по заданию украинских спецслужб планировал подорвать самодельное взрывное устройство в административном здании, после чего собирался отправиться на Украину и участвовать в боевых действиях против России.

Источник 360.ru указал, что мужчина собирался совершить взрыв по улице Люблинской, 53. В этом здании расположены Центр госуслуг, управление по вопросам миграции, управа района и приемная депутата Госдумы.

Силовики изъяли у задержанного готовое к применению устройство массой пять килограммов на основе аммонала с таймером, а также смартфон, с помощью которого мужчина общался с кураторами.

Следственная служба УФСБ по Москве и Московской области возбудила дело против злоумышленника. Свою вину подозреваемый признал и начал сотрудничать со следствием.

Ранее сотрудники ФСБ в Крыму задержали 18-летнего экстремиста. Он готовил теракт с поджогом мечети.