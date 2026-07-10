ФСБ задержала межнациональную ОПГ за организацию незаконной миграции

Правоохранители задержали участников межнациональной преступной группы за организацию незаконной миграции на территории нескольких российских регионов. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Все задержанные оказались выходцами из Центральной Азии, их отправили под стражу. Силовики установили, что четверо проживающих в Сахалинской области иностранцев и один житель столицы изготавливали поддельные документы о пересечении незаконными мигрантами государственной границы.

«В результате граждане стран СНГ получали возможность беспрепятственно находиться в России и продлевать сроки своего пребывания», — отметили в пресс-службе.

Сотрудники ФСБ раскрыли распределение ролей и связи злоумышленников. По данным ведомства, преступная деятельность задержанных носила массовый характер. Против фигурантов возбудили уголовное дело.

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