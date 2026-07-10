ФСБ пресекла масштабную атаку БПЛА на военный аэродром в Ростове-на-Дону

Сотрудники ФСБ изъяли партию FPV-дронов с системами искусственного интеллекта (ИИ). Военная разведка Украины планировала устроить с помощью них масштабную атаку на военный аэродром в Ростове-на-Дону, сообщил ТАСС .

Представитель украинских спецслужб обратился к россиянину с предложением устроить диверсию. Мужчина проявил сознательность и добровольно рассказал в территориальном органе безопасности о планируемой противником диверсии.

«Дальнейшее развитие ситуации осуществлялось под контролем сотрудников ФСБ России», — уточнили в ЦОС.

Правоохранители получили от сотрудника Главного управления разведки Минобороны координаты местонахождения тайника с FPV-дронами, а также инструкции по совершению диверсии. Силовики нашли беспилотники и деактивировали их.

Ранее ФСБ задержала в Краснодаре 48-летнего россиянина, который по заданию украинского куратора собирался убить высокопоставленного военного Минобороны России. Мужчина планировал устроить теракт с использованием взрывчатки.