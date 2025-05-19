ФСБ задержала группу подростков, пытавшихся совершить теракт на 9 Мая

Совместными усилиями ФСБ России, СК и МВД на территории Ставропольского края предотвратили подготовку к теракту. В итоге задержали девять местных жителей, причастных к международной террористической организации (МТО). Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Установлено, что несовершеннолетний житель Андроповского района в 2024 году посредством интернет-мессенджера Telegram добровольно вступил в ряды МТО с целью последующего совершения преступлений от ее имени», — заявили в ведомстве.

Потом он привлек к ней еще восьмерых человек, семеро из которых — подростки.

Злоумышленники собирались 9 мая текущего года атаковать сотрудников правоохранительных органов. Своевременные действия ФСБ помешали реализации планов. Сначала задержали руководителей группировки, а потом остальных.

Против задержанных возбудили уголовные дела по статьям 205.5 УК России («Организация и участие в террористической деятельности») и 205.1 («Содействие террористической деятельности»). Сейчас идут оперативные мероприятия и следственные действия.

Ранее силовики в Дагестане задержали местную жительницу за подготовку теракта в Хасавюрте. Она собиралась подорвать здание правоохранительных органов с помощью самодельного взрывного устройства.