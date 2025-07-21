ФСБ задержала главу банка «Снежинский» Богданчикова по делу о хищении

Силовики задержали председателя правления банка «Снежинский» Федора Богданчикова по делу о коммерческом подкупе и хищении более одного миллиарда рублей у АО «Банк ДОМ.РФ». Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

Богданчикова обвинили в коммерческом подкупе. По месту жительства главы банка прошли обыски и следственные действия.

«СКР по региону в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Решается вопрос об аресте», — уточнили в ФСБ.

Источник 360.ru сообщил, что деятельность Богданчикова могла нанести ущерб государству на сумму свыше одного миллиарда рублей. По данным следствия, он систематически получал деньги от своего банковского агента за беспрепятственное направление в «ДОМ.РФ» с целью получения по фиктивным сделкам бюджетных денежных средств по поддержке многодетных семей.

Предварительная сумма коммерческого подкупа — минимум 19 миллионов рублей. Предположительно, задержанный мог стоять во главе крупной схемы, в рамках которой искусственно завышались суммы выплат или оформлялись кредиты на подставных лиц.

Ранее в Ростовской области задержали бизнесмена, который похитил почти 18 миллионов рублей у «Российских железных дорог».