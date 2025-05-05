ФСБ задержала 10 россиян, предоставивших связь кол-центрам с мошенниками

Правоохранители задержали 10 человек, которые предоставляли услуги связи для подпольных кол-центров. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

В кол-центрах мошенники связывались с россиянами, а также рассылали сообщения о ложных террористических угрозах, чтобы дестабилизировать обстановку в стране.

«В результате проведенных мероприятий в городе Москве, Московской и Владимирской областях задержаны 10 граждан Российской Федерации, обеспечивавших работу так называемых сим-боксов», — заявили в ведомстве.

Эти аппараты нужны для использования большого количества сим-карт. Так нарушители совершали массовые обзвоны россиян, чтобы обмануть наиболее доверчивых. Некоторые звонки были связаны с организацией террористических актов, они курировались украинскими спецслужбами.

Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям о мошенничестве, организации преступного сообщества или участии в нем, а также о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

«Скрывающийся на территории Объединенных Арабских Эмиратов организатор преступного сообщества — гражданин Российской Федерации, 1993 года рождения, объявлен в международный розыск», — отметили в ЦОС.

Ранее сотрудники ФСБ задержали агента из Молдавии. Мужчине поручили собирать секретные данные о планах правительства России.