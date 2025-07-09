ФСБ выявила сговор при обеспечении школ горячим питанием

В Челябинской области выявили сговор между коммерческими организациями, которые поставляли горячее питание в школы региона. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

«В результате проведенных совместно с УФАС по Челябинской области контрольных мероприятий УФСБ России по Челябинской области выявлены факты нарушения закона о защите конкуренции при заключении муниципальных контрактов по обеспечению горячим питанием образовательных организаций (школ) Челябинской области. Заказчиком выступают подведомственные учреждения администрации Челябинска», — отметили в пресс-службе.

Сотрудники органов безопасности выяснили, что в картельном сговоре участвовали АО «Уральский комбинат питания», ООО «Детское общественное питание — ДОП», ООО «Комбинат питания», ООО «Кардинал», ООО «Диалогплюс» и два индивидуальных предпринимателя. Эти компании и предприниматели искусственно создавали видимость конкуренции, подавая мнимые заявки на участие в торгах. Их целью было не допустить снижения начальной максимальной цены контракта и обеспечить победу определенной компании.