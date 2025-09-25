Элитную мебель из бывшего кабинета Ходорковского продадут по огромной скидке
Элитную итальянскую мебель из бывшего кабинета Михаила Ходорковского* продают на аукционе. Однако остатки нефтяной компании ЮКОС и оставшиеся напоминания о его деятельности никто не хочет покупать даже со скидкой 50%. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Помещение находится в готическом особняке барона Людвига Кнопа в Басманном районе, который Ходорковский* взял в аренду на 49 лет в 1990-х годах. Политик частично отреставрировал замок и проводил там мероприятия.
В 2017 году здание перешло в собственность кипрской офшорной компании и там открыли офисы. Позже за счет частных вложений начали научную реставрацию для создания музея, посвященного первоначальному владельцу.
Сейчас наследники барона в России и Германии формируют музейную коллекцию, а также избавляются от вещей, оставшихся от Ходорковского*. Его мебель выставили на продажу по цене вдвое ниже начальной: письменный стол предлагают за 250 тысяч вместо 600 тысяч рублей, а тумбу — за 300 тысяч вместо 475 тысяч.
Ранее стало известно, что задолженность Ходорковского в России превысила 17,4 миллиарда рублей. В отношении политика возбудили восемь исполнительных производств.
* Признан иноагентом.