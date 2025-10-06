Мещанский суд изъял земельный участок Ходорковского за долги

Мещанский суд изъял земельный участок Ходорковского на Рублевке за долги

Принадлежавший бывшему главе компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому* земельный участок, оформленный на его бизнес-партнера Владимира Дубова, перешел в собственность государства. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Москвы, решение по иску Федеральной службы судебных приставов вынес Мещанский городской суд.

В поданном в конце августа исковом заявлении указали, что приставы занимались взысканием солидарного долга с Ходорковского*, Дубова и бывшего руководителя Международного финансового объединения МЕНАТЕП Платона Лебедева.

В рамках работы они установили, что Ходорковский* владеет участком, оформленным на Дубова. Поэтому приставы попросили суд обратить землю в доход государства.

«Решением Мещанского районного суда города Москвы <…> исковое заявление <…> к Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л., Дубову В.М. удовлетворено», — заявили в пресс-службе.

По данным РИА «Новости», речь идет об участке в деревне Жуковка на Рублевке.

Владимир Дубов заочно приговорен в России к восьми годам колонии по обвинению в хищении бюджетных средств. Где скрывается бывший бизнесмен, неизвестно.

В мае прошлого года Генеральная прокуратура подала иск в суд по обращению в доход государства денег со счетов Ходорковского*, Платона Лебедева, а также ликвидированной из-за банкротства в 2019 году «Сибирской лизинговой компании».

По предварительной оценке, сумма взыскания превысила один миллиард рублей.

*Признан в России иностранным агентом.