ФСБ в Тамбовской области задержала пять человек за производство мефедрона

В Тамбовской области накрыли нарколабораторию с 97 килограммами мефедрона

Сотрудники ФСБ России при поддержке Росгвардии пресекли деятельность группы, занимавшейся производством наркотиков в Тамбовской области. Задержали пять человек, причастных к организации подпольной лаборатории, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, производство развернули в помещении, принадлежащем одному из фигурантов, на территории Гавриловского муниципального округа. Там изготавливали наркотические вещества в особо крупном размере.

В ходе оперативных мероприятий силовики изъяли химическое оборудование, реагенты и готовую продукцию. Общий вес обнаруженного вещества с содержанием мефедрона превысил 97 килограммов. Также нашли прекурсоры объемом более пяти тысяч литров.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Ранее сотрудники ФСБ совместно с российской и белорусской таможнями пресекли канал поставки наркотиков в Крым.