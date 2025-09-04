ФСБ в Казани поймала сотрудников оператора связи за регистрацию «левых» SIM-карт

Управление ФСБ России по Татарстану пресекло деятельность работников одного из операторов связи, которые оформляли SIM-карты на третьих лиц без их ведома. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, двое жителей Казани, используя служебное положение, регистрировали номера на людей, которые даже не обращались в офис компании для заключения договора. В результате таких действий, отметили в ФСБ, нанесен ущерб критической информационной инфраструктуре России — речь идет о несанкционированной модификации данных в системах оператора.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную структуру Российской Федерации»). Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее в Госдуме напомнили о запрете передавать SIM -карты посторонним с 1 сентября.