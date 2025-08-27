В Госдуме напомнили о запрете передавать сим-карты посторонним с 1 сентября

Депутат Немкин: с 1 сентября запретят отдавать сим-карты с коллегам и друзьям

В России с 1 сентября вступит в силу закон, позволяющий штрафовать за передачу сим-карт посторонним людям. Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Он пояснил, что россияне по-прежнему смогут приобретать сим-карты для своих детей или пожилых родителей.

«Исключения сделаны только для лиц, указанных в Семейном кодексе: супруги, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки», — отметил Немкин.

Только больше нельзя покупать сим-карту себе и передавать ее другу, коллеге или соседу. Это уже нарушение, за которое смогут оштрафовать.

Но и здесь имеются нюансы. После вступления закона в силу россияне смогут давать друзьям позвонить со своего телефона с сим-картой или позволить временно подключиться к интернету.

Немкин подчеркнул, что эти нововведения направлены на защиту граждан от аферистов и повышение безопасности в цифровой сфере.

Ранее замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени Ломоносова Тимофей Воронин предложил россиянам использовать услугу «запрет обслуживания по доверенности». Это усложнит аферистам выпуск сим-карты или ее дубликата на чужое имя.