ФСБ раскрыла схему пособников украинских мошенников в двух регионах России

Сотрудники ФСБ вместе с коллегами из МВД задержали в Ярославской и Свердловской областях шестерых человек, которые помогали украинским мошенникам обманывать россиян по телефону. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность шести членов межрегионального организованного преступного сообщества, которые занимались эксплуатацией информационной инфраструктуры, специально предназначенной для прохождения на территорию России мошеннических телефонных вызовов из украинских кол-центров», — заявили в ведомстве.

Подозреваемые использовали сим-боксы и GSM-шлюзы, деятельность кол-центров курировали украинские спецслужбы. Похищенные у россиян деньги тратили на нужды ВСУ. По факту случившегося возбудили дело по статье о мошенничестве.

В преступную цепочку, помогавшую украинским мошенникам, вошли организаторы схемы, продавцы, курьеры и покупатели необходимых для преступных действий устройств.

Ранее в Ленинградской области раскрыли схему поставки сим-карт мошенникам. Руководитель организации помогал телефонным аферистам из другой страны.