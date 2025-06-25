Бизнесмен из Ленобласти поставил на поток поставки сим-карт мошенникам

В Ленинградской области раскрыли схему массовых поставок сим-карт для дистанционных мошенничеств. По версии правоохранителей, руководитель коммерческой организации содействовал телефонным аферистам из-за рубежа. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

«Предварительно установлено, что криминальную схему организовал житель Всеволожского района Ленобласти, руководитель компании — мультибрендового дилера операторов мобильной связи. В даркнете он нашел объявление о массовой закупке активных российских телефонных номеров кол-центрами, работающими на Украине», — написала она.

Предприниматель втянул в нелегальный бизнес своего родственника и знакомых. Они арендовали торговые точки и покупали оптовые партии сим-карт у операторов связи. Затем, под видом законных операций, активировали эти сим-карты, вводя в биллинговые системы фальшивые данные о владельцах — якобы иностранцах.

После активации карты продавались через теневой сегмент интернета. Их покупателями становились сообщники мошенников. Они использовали сим-боксы, которые подменяли зарубежные номера на российские.

С начала 2024 года нелегальные бизнесмены продали свыше 32,5 тысяч сим-карт. Эти карты использовали для совершения около тысячи IT-преступлений против россиян. Благодаря действиям правоохранителей, прекратилась ежедневная активность более 15 тысяч телефонных мошенников из-за рубежа.

Ранее на украинских площадках появились объявления по работе для телефонных мошенников. Им предлагают работу в колл-центре. Соискателю нужно звонить «по клиентской базе» с «заранее заготовленным текстом». Берут без опыта, если есть «желание зарабатывать». Участники движения Stop Grave проникли в преступную организацию. Они изучили методички, которые используют мошенники в Одессе.