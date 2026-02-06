ФСБ пресекла в Крыму канал незаконной миграции, действовавший под прикрытием бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Директор предприятия в Симферополе, занимавшегося заготовкой металлолома, незаконно нанимал иностранных граждан. Он привлек знакомого, который подбирал мигрантов из Средней Азии.

Организатор схемы оформлял документы о приеме «высококвалифицированных специалистов», предоставлял им работу и жилье, обеспечивал фиктивную постановку на миграционный учет. Это позволяло получать трудовые патенты.

Следователи возбудили дело. Установили восемь иностранцев, незаконно легализованных в Крыму. Белогорский районный суд признал фигурантов виновными. Директор предприятия получил шесть лет условно с испытательным сроком два года, его сообщник — пять лет и восемь месяцев условно с таким же испытательным сроком.

Ранее сотрудники управления по вопросам миграции в Подмосковье провели несколько профилактических мероприятий в Химках, Истре и Подольске.