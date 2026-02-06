Рейды по выявлению нелегальных мигрантов прошли еще в 3 округах Подмосковья

Сотрудники управления по вопросам миграции в Подмосковье провели несколько профилактических мероприятий в Химках, Истре и Подольске. Они проверили 403 человека, из которых 346 оказались иностранцами.

Сотрудники управления провели рейды совместно с народными дружинами. Они проверили 403 человек.

В ходе мероприятий 69 иностранцев привлекли к административной ответственности за нарушения режима пребывания в России. Еще 29 оказались зачисленными в реестр контролируемых лиц. В четырех случаях проверяемые оказались под запретом на въезд в страну.

«Плановые рейды способствуют формированию эффективной системы общественной безопасности. Правоохранительные органы совместно с народными дружинами Московской области регулярно патрулируют районы и принимают активное участие в профилактических мероприятиях», — отметили в управлении.