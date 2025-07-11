ФСБ пресекла в Челябинской области деятельность коррупционной сети

Правоохранители накрыли межрегиональную коррупционную сеть в надзорном ведомстве. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ по Челябинской области.

Преступную группу возглавляли главный государственный инспектор по государственному строительному надзору Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и представители коммерческих организаций, специализирующихся на оказании возмездных услуг.

Против должностного лица и взяткодателей возбудили уголовное дело.

По информации ФСБ, коррупционер с 2017 по 2023 годы передавал представителям коммерческих организаций служебную информацию о нарушениях, выявленных в ходе контрольно-надзорных мероприятий. После этого преступная группа склоняла строительные компании к заключению договоров на оказание услуг по научно-техническому сопровождению для получения необходимых разрешений.

«За совершенные преступные действия государственный инспектор получил взятку в виде денег от коммерческих организаций в общей сумме более 3,5 миллиона рублей», — отметили в пресс-службе.