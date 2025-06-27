В Петербурге глав администрации обвинили в получении крупной взятки

Главу администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Юлию Логвиненко и главу местной администрации муниципального образования Колпино Дмитрия Кохно обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

Следователи выяснили, что в ноябре 2024 года чиновники, зная о работе коммерческой организации по благоустройству района в рамках госконтрактов, через посредника потребовали от ее гендиректора регулярно передавать им часть денег.

«Денежные средства в размере 15% от сумм, поступающих на счета компании, должны были передаваться фигурантам за общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ», — заявили в ведомстве.

С декабря 2024-го по июнь 2025 года обвиняемые получили таким образом не менее 9,2 миллиона рублей. При передаче очередной части денег их задержали сотрудники СК и ФСБ. У Логвиненко средства изъяли в рабочем кабинете, у Кохно — по месту жительства после попытки выбросить деньги из окна во время обыска.

Подозреваемые признали вину. Сейчас решают вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее суд в Ижевске арестовал заместителя начальника УФСИН по Удмуртии Газизуллина. Его заподозрили в получении взятки.