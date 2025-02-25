ФСБ пресекла крупный канал сбыта наркотиков в ДНР
ФСБ задержала жителя Макеевки, причастного к организации сбыта наркотиков в ДНР
Оперативники управления ФСБ России по ДНР задержали жителя Макеевки, причастного к организации незаконного канала сбыта наркотиков в крупных объемах. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Силовики установили, что задержанный занимался фасовкой и распространением наркотических средств на территории ДНР путем организации тайниковых закладок.
При задержании у мужчины обнаружили наркотические средства массой около 1,5 килограмма. ФСБ проводит оперативно-разыскные мероприятия по установлению остальных лиц, причастных к организации незаконного канала сбыта наркотиков.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».
Ранее таможенники пресекли контрабанду более 140 килограммов гашиша.