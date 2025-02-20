Таможенники пресекли контрабанду более 140 килограммов гашиша

Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Центральной оперативной таможни пресекли контрабанду 140 килограммов гашиша. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Таможенники обратили внимание на пустую фуру, приехавшую из Белоруссии. У водителя не было при себе документов на автомобиль. При досмотре сотрудники обратили внимание на тайник под спальным местом в кабине. В нем нашли 150 брикетов с неизвестным коричневым веществом. Экспертиза показала, что это гашиш.

Общая сумма партии наркотика на черном рынке превышала 350 миллионов рублей. Водителя — гражданина Белоруссии — задержали. По статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Ранее в Москве отправили в СИЗО американца Байерса Калоба Уэйна, который попытался ввезти в Россию мармелад с каннабисом. Задержанный утверждал, что их ему выписал врач как лекарство, но таможенников это не убедило, и против мужчины возбудили уголовное дело.