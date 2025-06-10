Полицейские изъяли более одной тонны наркотиков в коттедже под Москвой

Житель Московской области приобрел дом, который полностью переоборудовал под нарколабораторию. Правоохранители изъяли оттуда более одной тонны наркотиков. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Житель Домодедовского района Подмосковья купил двухэтажный коттедж площадью более трехсот квадратных метров с прилегающим участком и баней. Там преступник организовал нарколабораторию с системой видеонаблюдения, закрытыми зонами разгрузки и хранения прекурсоров, изготовления и сушки наркотиков, а также мощной системой вентиляции и фильтрации воздуха. В помещении производили около 300 килограммов наркотиков в месяц.

Полицейские нашли в доме-нарколаборатории более 98 килограммов мефедрона и 1,3 тонны наркотической смеси. Общая сумма изъятой продукции превысила 500 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном сбыте, производстве и пересылке наркотических средств в значительном размере. Фигуранта арестовали. Правоохранители выясняют все обстоятельства.

Ранее сотрудники ФСБ задержали севастопольца по подозрению в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.