ФСБ пресекла канал нелегальной миграции на Кубани

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли канал незаконной миграции в Краснодарском крае. К ответственности привлекли 14 человек, сообщила пресс-служба ведомства.

Уроженец одной из стран центрально-азиатского региона, гражданин России 1979 года рождения создал преступную группу, специализирующуюся на незаконной легализации иностранцев. Злоумышленники заключали с мигрантами фиктивные трудовые договоры.

«В результате вышеуказанной противоправной деятельности с января 2024 по апрель 2025 года около 500 выходцев из ЦАР получили возможность для длительного незаконного пребывания на территории России», — сообщили в ФСБ.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. В преступную группировку входил сотрудник правоохранительных органов Краснодарского края.

Ранее в Пензенской области задержали начальника регионального управления по вопросам миграции УМВД России и его подчиненного по подозрению во взяточничестве.