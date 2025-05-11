Обман с экзаменами по русскому для мигрантов раскрыли в Воронеже

В Воронеже сотрудники центра подготовки мигрантов «Мир» сдавали экзамен по русскому языку за клиентов. Иностранцы не могли даже заполнить бланк. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Воронежской области.

Иностранцы настолько плохо владели русским языком, что не могли даже заполнить бланк. Они лишь делали вид, что сдают экзамен, а тестирование проходили другие люди. Выяснить это удалось в том числе по записям с камер видеонаблюдения.

Приехавшие в Россию мигранты обязаны сдать экзамен на знание русского языка, законодательства и истории. Он необходим для получения патента или гражданства. Ura.ru сообщило, что с 1 апреля ужесточились правила не только для взрослых иностранцев, но и для их детей. Теперь они должны подтвердить знание языка для поступления в школы и вузы.