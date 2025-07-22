ФСБ предотвратила теракты в трех регионах России. Атаки готовили пособники СБУ

Силовики пресекли деятельность трех пособников украинских спецслужб, задержанных в Донецкой Народной Республике, Ярославской и Липецкой областях. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По версии следствия, задержанный в городе Харцызске в ДНР россиянин по заданию украинских спецслужб готовил убийство одного из военнослужащих региона, а также сообщал вражеской стороне информацию о местах дислокации российской армии и привлекал пользователей социальных сетей к участию в деятельности украинских террористических организаций.

В Ярославке гражданка Украины, также по заданию куратора, собирала самодельное взрывное устройство, которое планировала подорвать на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры региона.

В Липецкой области еще один пособник украинских служб поджег пункт сбора гуманитарной помощи для нужд российских военнослужащих в 2024 году.

Обвиняемым огласили приговор во 2-м Западном окружном военном суде. Их заключили под стражу по статьям о приготовлении к теракту, вовлечении в террористическую деятельность и государственной измене.

Ранее прокуратура в Дагестане предъявила заочное обвинение местному блогеру Али Чаринскому (настоящее имя — Арслан Мирзаев) по статьям о распространении фейков о российской армии и публичном призыве к терроризму.