Дагестанского блогера заочно обвинили в распространении фейков об армии России

Прокуратура в Дагестане предъявила заочное обвинение местному блогеру Али Чаринскому (настоящее имя — Арслан Мирзаев) по статьям о распространении фейков о российской армии и публичном призыве к терроризму. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

По версии следствия, Мирзаев критиковал в интернете действия российских военных в Мариуполе. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до 12 лет лишения свободы в совокупности.

Дело направлено в Южный окружной военный суд для заочного рассмотрения.

Чаринский — политический активист и спортсмен, позиционирует себя как «представитель дагестанской политической нации». Живет в другой стране, ведет YouTube-канал с 30 тысячами подписчиков.

Ранее в Дагестане арестовали подростка. По данным следователей, он спланировал теракт в Буйнакске.