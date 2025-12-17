ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ростовской области

Правоохранители пресекли в ростовской колонии теракт, который готовили заключенные из государств Средней Азии. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

По ее данным, подозреваемые являлись сторонниками террористической организации.

«УФСБ России по Ростовской области задокументирована противоправная деятельность граждан одной из стран Средней Азии, причастных к приготовлению совершения теракта на территории пенитенциарного учреждения в Ростовской области», — отметили в пресс-службе ведомства.

Во время отбывания наказания в тюрьме заключенные подготовили план по захвату заложников и поджогу зданий. При обысках у них нашли заточки, лоскуты ткани с нанесенным изображением, внешне похожим на флаг террористической организации, а также телефоны с экстремистскими материалами.

В отношении трех иностранцев возбудили уголовное дело.

Ранее трех мужчин арестовали за подготовку теракта в Подмосковье. Задержанные получили взрывное устройство от украинских спецслужб.